Maroeska van ‘Heel Holland bakt’ reageert opnieuw op alle ophef

Al vanaf de eerste aflevering van ‘Heel Holland bakt’ is Maroeska met stip de meest besproken kandidate. Omdat ze eerder al een succesvol kookboek heeft uitgebracht en zelfs een cateringbedrijfje zou hebben, zijn veel kijkers het niet eens met haar deelname. Bovendien valt het niet in goede aarde dat de bakfanaat al meerdere keren de titel Meesterbakker heeft gekregen.

In een eerder interview reageerde Maroeska al op alle ophef rondom haar deelname aan ‘Heel Holland bakt’. Zo zei ze dat het ‘ontzettend uit z’n verband getrokken werd’. Nu doet ze opnieuw een boekje open.

Geen bakkersopleiding

Hoewel Maroeska het betreurt dat de goede sfeer van het programma verpest wordt door alle kritiek, trekt ze zich er zelf niet zoveel van aan. ‘Ik kijk er nauwelijks naar’, vertelt ze aan RTL Boulevard. Wat ze wél duidelijk wil maken, is dat ze nooit een bakkersopleiding heeft gevolgd. De geruchten rondom haar beroep als cateraar, zijn wel deels waar. ‘Toen ik zo’n tien jaar geleden bijna failliet was, heb ik om de eindjes aan elkaar te knopen zo’n zeven à acht keer gecaterd.’ Daarbij onthult ze nog een enkele keer per jaar te koken op verzoek, maar dat ze dit niet meer doet voor het geld.

Hetzelfde criterium

Ook Omroep MAX heeft gereageerd op de Maroeska-rel. ‘De redactie heeft dit seizoen hetzelfde criterium gehanteerd als eerdere seizoenen, namelijk dat een kandidaat geen bakkersopleiding heeft gevolgd’, klinkt het. Ze zou dan ook hebben leren bakken door het vaak te doen. ‘Net als alle andere thuisbakkers.’

