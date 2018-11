Marian deed al eerder mee aan ‘Boer zoekt Vrouw’ en ging toen voor déze boer

Jaap en Marian lijken elkaar in ‘Boer zoekt Vrouw’ helemaal gevonden te hebben. De twee gingen helemaal verliefd op citytrip en spraken zelfs al over de toekomst. Marian heeft haar boer dus gevonden, maar daarvoor moest ze wel twee keer meedoen aan het programma.

Boer Jaap is niet de eerste boer waar Marian een brief naar schreef. In 2012 schreef ze een brief naar boer Martin en ook toen werd haar brief uitgekozen. Uiteindelijk koos Martin toen voor Wilma, met wie hij uiteindelijk ook getrouwd is.

Matchende trui

Marian besloot het dit jaar opnieuw te proberen en deze keer lukte het wel, Jaap koos voor haar! De twee gingen samen op citytrip in Noorwegen en leken het prima naar hun zin te hebben. Een matchende trui maakte het plaatje compleet:

