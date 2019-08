Hilarisch: deze man zit opvallend vaak in het publiek bij ‘De slimste mens’

Sinds een aantal weken kunnen we iedere doordeweekse avond weer genieten van een nieuwe aflevering van ‘De slimste mens’. Niet alleen de vragen, deelnemers, presentator Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossum weten de kijkers keer op keer weer te boeien, óók het publiek trekt de nodige aandacht. Met één gezicht in het bijzonder.

Het is een aantal opvallende kijkers van De slimste mens opgevallen dat één man wel heel vaak in het publiek zit. Zo kwam hij in de voorgaande seizoenen al voorbij en was het woensdagavond opnieuw raak.

Valt het jullie op dat er al vanaf de eerste aflevering achter philip dezelfde gast zit? Het is al een spelletje geworden om te checken of die er weer zit #deslimstemens — Dani 🏳️‍🌈 (@HalfAHcart) August 7, 2019

Niet de enige

Niet alleen de bovenstaande kijker is opgevallen dat de man in kwestie vaak te zien is achter Philip, er werd eerder ook al getwitterd over dezelfde persoon. “Zijn daar abonnementen voor?”, vroeg iemand zich af.

Meer dan 650 opnames

Omroep Gelderland ging op onderzoek uit en kwam tot de ontdekking dat het om de 35-jarige Ramon Wiendels uit Doetinchem gaat. Al in 2009 kreeg hij een mail van VARA met de vraag of hij een opname wilde bijwonen. “Dat triggerde iets in mij en sindsdien ga ik geregeld naar de opnames van tv-programma’s”, aldus Ramon. En daar is niets aan gelogen, want uit zijn Twitter-bio blijkt dat Wiendels in totaal al meer dan 650 (!) tv-opnames heeft bijgewoond. Zo heeft hij niet alleen in het publiek gezeten bij De slimste mens, maar ook bij programma’s als De wereld draait door, Miljoenenjacht, Jinek, Met het mes op tafel en Ik hou van Holland.

Hobby

Ramon vertelt aan de omroep dat het puur hobbymatig is dat hij zich zo vaak in een studio bevindt. “Ik krijg er niet voor betaald”, benadrukt hij. “Het gaat mij om de beleving en de adrenaline. De een gaat op zijn vrije dag naar een attractiepark, de ander sleutelt aan auto’s en ik ga naar een televisieprogramma. Wel altijd alleen, want er is niemand van mijn vrienden die mee wil.”

Eén ding staat vast: Ramon Wiendels zit niet onopgemerkt in het publiek:

Volgens Google Lens hoort de meneer rechts bij de decorstukken van #deslimstemens #deslimste pic.twitter.com/0AnQYLw0pW — Roger (@mistertimans) July 26, 2019

Wie is deze man die de laatste weken wel héél vaak héél prominent in beeld komt als publieksparticipant van De Slimste Mens? #deslimstemens @deslimstemensNL #shirtjewissel pic.twitter.com/A4tBRUPAIq — Patrick Lamberts (@PatrickLamberts) August 6, 2019

Iemand ooit deze man ontdekt? 9/10 keer zit hij er. 😂 #slimstemens pic.twitter.com/3wuYdIRIWz — Kayleigh 🏳️🌈 (@04041997x) August 6, 2019

