Horror-nostalgie! Makers van ‘Saw’ blazen ‘Final Destination’-reeks nieuw leven in

Producent New Line werkt aan een doorstart van de horrorhitserie Final Destination. Dat melden Amerikaanse media. In de filmreeks draait het om tieners die proberen de dood te slim af te zijn.

Succesformule

Twee vaste schrijvers van de filmserie Saw werken aan een nieuwe film die het begin moet worden van een nieuwe reeks. Tussen 2000 en 2011 verschenen vijf delen die, zeker voor een horror-reeks, zeer succesvol bleken. Die scène uit de eerste film waarin een vliegtuig tijdens het opstijgen explodeert nadat een groepje jongeren net voor vertrek tóch besloot weer uit te stappen; het zette de boel meteen op scherp en hield menig tiener bijna twintig jaar geleden in z’n greep. Deze en de vier delen die volgden, brachten wereldwijd meer dan 700 miljoen dollar op.

Veelbelovend

Details over de zesde film zijn nog niet bekendgemaakt. New Line is een van de meest succesvolle horrorproducenten ter wereld. De studio was in het verleden onder meer verantwoordelijk voor de langlopende hitreeks A Nightmare on Elmstreet en maakte recent onder meer de Conjuring-films.

Bekijk de trailer van het vijfde, laatste deel uit 2011 in onderstaande video:

