Zien: dit zijn de eerste beelden van Cas Jansen’s terugkeer in ‘GTST’

De laatste maand van 2019 is alweer aangebroken en dat betekent dat ook in Meerdijk de feestdagen bijna gevierd mogen worden. En in het soapdorp brengt de decembermaand iedereen dichter bij elkaar, zo blijkt uit een nieuwe trailer van ‘GTST’.

Let op, spoilers!

De tijd van onbezorgdheid is dan misschien voorbij, maar maakt in december wel ruimte voor heel veel liefde. Zo is in de nieuwe maandtrailer van GTST te zien dat Rik (Ferri Somogyi) en Shanti (Bertrie Wierenga) elkaar ein-de-lijk écht gevonden lijken te hebben, en heeft Janine (Caroline de Bruijn) een nieuwe vriendin gevonden in Eva (Sandra Mattie) die ze kent uit het ziekenhuis. En bloeit de liefde op tussen Lana (Faye Bezemer) en Bobby (Rein van Duivenboden)? En is de jongen dit keer wel eerlijk?

Kerst in ‘GTST’

Ook horen we Bing (Everon Jackson Hooi) zeggen dat hij een tas vol kerstcadeautjes bij zich heeft. “Ook voor jou”, aldus de man van Nina (Marly van der Velden). Vieren de twee ondanks hun huwelijksproblemen kerst met elkaar? Daarnaast lijkt het erop dat Janine en Ludo (Erik de Vogel) ook de feestdagen samen gaan doorbrengen, wanneer de heer Sanders aan tafel met zijn ex-vrouw vraagt of hij de wijn zal verzorgen die avond. Komen ze dan toch weer samen?

Zo. Veel. Vragen.

Verder is te zien dat Sjors (Melissa Drost) en Amir (Alkan Çöklü) elkaar – ondanks alle spanningen – omhelzen bij de deur. Hoe loopt het tussen hen af? En wat er aan de hand met Linda, die in tranen naast Anton (Joep Sertons) op de bank zit? Hoe dan ook: “Wij komen hier samen doorheen”, drukt hij zijn vrouw op het hart. Oh, en waarop reageert Lucas (Ferry Doedens) zo euforisch? En naar wie kijkt Daan (Dorian Bindels) zo verliefd? Je begrijpt: wij willen antwoorden, en gelukkig krijgen we die als het goed is allemaal deze maand.

Nieuw/oud gezicht

In de nieuwe maandtrailer van GTST zien we dat acteur Cas Jansen opnieuw zijn opwachting maakt in de soap. Eerder werd al bekend dat hij na twintig jaar weer in de huid van Julian Verduyn zou kruipen, en nu zien we de eerste beelden met de oude bekende. Wanneer Rik hem vraagt wat hij komt doen, zegt hij alleen dat hij “weer terug” is. Maar eerder wist Cas al te beloven dat “Julian Meerdijk behoorlijk gaat opschudden”.

