Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Vandaag kunnen er wat veranderingen in de plannen komen. Gek genoeg komt jou dat helemaal zo slecht niet uit. Je had er eigenlijk al niet zo’n zin in. Vergeet niet dat het er toch van moet komen, dus gebruik dit uitstel dan ook om je beter voor te bereiden. Je liefdesleven begint lekker op te bloeien. Doe het rustig aan en doe de dingen vooral in jouw eigen tempo. Je hebt vandaag een zeer goed contact met jezelf.

Geen Maagd, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker