Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Probeer je niet overal doorheen te slaan, je zou je doel niet bereiken. Probeer door ontspanningsoefeningen, meditatie en innerlijke rust dingen weer in hun juiste verhouding te zien. Laat je jaloerse kant voor wat-ie is. Daar scoor je geen punten mee in je relatie. Laat vooral je enthousiasme en liefde zien. Daar heeft hij of zij tenminste wat aan. Je maakt je zorgen over je gezondheid. Ga bij twijfel altijd naar een arts. Ontspanning is goed voor je.

