Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Ga vandaag niet te zeer af op jouw gevoel, je zou namelijk op een dwaalspoor kunnen raken. Neem geen beslissingen over geld, misschien krijg je er later spijt van. Helaas zit je nu even in de hoek waar klappen kunnen vallen. Je kunt vandaag naar jouw gevoel wat chaotischer zijn dan normaal. Misschien heb je gewoon je dag niet, maar het kan ook zijn dat de omstandigheden minder voorspelbaar zijn dan je gewend bent. Wat de oorzaak ook moge zijn, probeer in ieder geval niet van slag te raken.

Geen Maagd, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker