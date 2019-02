Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Je blijft maar doorrazen, ook al is je reserve zo onderhand op. Wanneer je in je maag zit met een persoonlijke aangelegenheid, is vooral geduld geboden. Niet alles kun je direct oplossen. Zoek vanavond wat vroeger dan gebruikelijk je bed op. Je zult je een stuk beter voelen. Opwindende sociale ontwikkelingen zijn een vervolg op het geluk dat je gisteren ten deel is gevallen. Een bijeenkomst of ontmoeting is gunstig voor jouw carrière. Freelancers zullen ervaren dat hun klantenkring zich snel uitbreidt.

Beeld: Sanne Bakker