Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Boor je creativiteit aan om aan wat extra geld te komen. Je wilt van alles, maar dat kun je je helaas niet veroorloven. Misschien kun je ook wat spullen verkopen op een rommelmarkt, of via internet. Je nerveuze en gestreste kant lijkt met vakantie te zijn. En dat is een welkome afwisseling. Dit heeft meteen zijn weerslag op je directe omgeving. Alles en iedereen lijkt rustiger te zijn. Geef alleen mensen aandacht die het verdienen. Voor jou staan ze ook altijd klaar.

Geen Maagd, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker