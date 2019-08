Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Je hebt een goed contact met vrouwen, waarbij je verfijnde aard meer naar buiten komt. Toch is er eentje bij, die jou continue ergert. Probeer de zaak uit te praten, alvorens het escaleert. Jij en je partner kunnen het vandaag goed vinden met elkaar. Het wordt stomende seks! Dat is hij/zij niet van je gewend maar hij/zij vindt het wel lekker…Vrijgezellen koesteren dan weer romantische dromen… Eén enkele Maagd denkt aan trouwen of samenwonen…en krijgt prompt een aanzoek!

