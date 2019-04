Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Gedurende de ochtend en in de late avond is de trend positief, ertussenin kan de tijd minder gunstig verlopen. Moet je een examen doen of ben je belast met een bijzonder project, dan zul je stevig aan de slag moeten. Pas eens wat beter op met die opvliegendheid van je, want voor je het weet heb je een reputatie en daar kom je niet zo snel van af. Mensen gaan vaak af op de verhalen die ze over iemand horen.

Beeld: Sanne Bakker