Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Probeer je niet te gedragen alsof je de hele wereld al hebt gezien en alles al hebt gedaan. Ook al was dat wel het geval, dan hoef je het nog niet zo hoog van de toren te blazen. Het is juist de kunst om te allen tijde bescheiden te blijven. Je krijgt ergens een vervelend gevoel van, maar je weet niet precies waarvan. Probeer er toch achter te komen, want je zult je erna een stuk beter voelen. Als je het weet, kun je er namelijk aan werken.

Beeld: Sanne Bakker