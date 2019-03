Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Je kunt vandaag aangenaam nieuws verwachten, terwijl je daar helemaal niet op rekende. Een goede vriend komt het je vertellen, dus luister goed! Wat ook jouw beslissing mag zijn, denk er eens in alle rust over na! Thuis vis je naar complimenten. Als je die niet krijgt, raak je snel geïrriteerd. Je hebt nu sowieso de neiging om te overdrijven. Je stort je te veel op je werk of studie, of je eet meer dan je van plan was. Bewaak je grenzen wat beter. En wees duidelijker naar anderen toe.

Beeld: Sanne Bakker