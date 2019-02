Juf Ank gets personal en Twitter giert het uit: ‘Eindelijk weer een frisse lentebries door m’n voorbips’

Met ‘De Luizenmoeder’ op de buis staat de zondagavond garant voor een halfuurtje keihard lachen. De uitspraken van juf Ank zijn keer op keer weer om te gieren, zo ook in de tweede aflevering van het huidige seizoen.

Maar liefst 4.176.000 (!) kijkers zagen afgelopen uitzending hoe juf Ank met een zandvest op de proppen kwam en uitlegde dat je na een toiletbezoekje ‘je krop sla goed moet uitschudden en vervolgens je lap moet uitwringen’.

Voorbips

Hoewel bovenstaande uitspraak al hilarisch was, was het een andere die de kroon spande in aflevering twee. Juf Ank viel namelijk voor sollicitant Matthies, volgens het personage van Ilse Warringa een ‘echte man’ en iemand door wie ze zich eindelijk weer eens een echte vrouw voelde, ‘zwak’. Ze was duidelijk gecharmeerd van de Belg, maar wat Anton betreft was hij niet geschikt voor de baan. Tot grote ongenoegen van Ank, die tijdens haar tirade eruit floepte dat Matthies ervoor zorgde dat ze eindelijk weer ‘een frisse lentebries door haar voorbips voelde waaien’. En dat was precies waar de kijkers helemaal stuk om gingen.

Op Twitter bleef het namelijk alles behalve stil; zó reageerden de kijkers op de uitspraak van juf Ank:

“Eindelijk weer een frisse wind door mijn voorbibs.”

Dan droogt de sla wel lekker snel.#luizenmoeder #DeLuizenmoeder — Pollewop (@TPollewop) 17 februari 2019

Een frisse lentebries door mn voorbips….hahahaha tranen over mn wangen… 😂 #DeLuizenmoeder — Kim (@Kimsalabim2) 17 februari 2019

Boos

In een aflevering van RTL Boulevard besprak tv-kenner Ron Vergouwen de geruchten rond het stoppen Diederik Ebbinge, de acteur die de rol van directeur Anton vertolkt, bij ‘De Luizenmoeder’. Hij noemt deze beweringen overigens ‘totale bullshit’

@RTLBoulevard beweert dat de reden dat ik geen derde seizoen #DeLuizenmoeder met geld te maken heeft. Dit is totale bullshit en hebben mijn agent en ik vanmiddag doorgegeven. Dat ze dit dan toch beweren is zeer ranzig. Jullie hoeven me nooit meer te bellen. Doei! — Diederik Ebbinge (@diederikebbinge) 11 februari 2019

