Bizar lugubere zaak centraal in 2e seizoen ‘The Sinner’: bekijk hier de nieuwe trailer

Met The Sinner leverde Netflix een van zijn populairste series af. Binnenkort gaat het tweede seizoen van deze ‘sinistere’ thrillerreeks van start!

Mysterieuze moordzaak

Vorig jaar verscheen The Sinner op Netflix, een duistere thrillerserie over een vrouw (gespeeld door Jessica Biel) die schijnbaar uit het niets een gruwelijke moord pleegde. Aan rechercheur Harry Ambrose (Bill Pullman) de taak om uit te vinden waarom de jonge moeder op slag veranderde in een bloeddorstige killer. In het komende seizoen wordt Ambrose opnieuw geconfronteerd met een mysterieuze moordzaak…

Amper een tiener

In de tweede reeks staat de moordzaak op een echtpaar centraal. Bizar genoeg is de koelbloedige moordenaar niemand minder dan hun eigen, slechts dertien jaar oude zoon.

Niet wíe, maar waaróm

The Sinner is niet geïnteresseerd in de vraag wie de moord heeft gepleegd, maar waarom de moord is gepleegd. Dit spannende uitgangspunt raakte blijkbaar een gevoelige snaar bij thrillerfans, want de serie was vorig jaar één van de populairste titels op Netflix. Goed nieuws dus dat er een tweede seizoen aankomt, maar dat wisten we natuurlijk allang. Veel beter nieuws is dat ons geduld niet al te veel op de proef wordt gesteld.

De tweede reeks van The Sinner is vanaf 9 november te zien op Netflix.

