Begin deze maand werd al bekendgemaakt dat actrice Lone van Roosendaal een rol gaat spelen in GTST. Wie of wat was toen nog niet duidelijk, maar volgende week maakt de actrice dan echt haar opwachting in de soap.

Daar is ze dan

Volgende week dinsdag is Lone (Verliefd op Ibiza, Mamma Mia! De Musical) voor het eerst te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden, vandaag kunnen abonnees van Videoland al genieten van de eerste beelden. Zij krijgen meteen in haar eerste aflevering te zien dat haar personage over lijken gaat. Letterlijk.

Billy the Bitch?

Op Instagram deelt de soap een foto van de actrice samen met Ludo en Aysen. Verklapt dat al iets over haar rol? In de soap speelt Lone de rol van Billy. Vorige week was in een preview te zien dat Billy iets te maken heeft met Richard, de ‘foute’ man waar Aysen achteraan zit. Maar wat Ludo met deze zaak te maken heeft, dat moet nog blijken. De tijd van onbezorgdheid lijkt in ieder geval voorlopig inderdaad voorbij.

Bron: Libelle | Beeld: Hollandse Hoogte