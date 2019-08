De vooravond van SBS6 is compleet omgegooid met meerdere programma’s uit de oude doos. Zo keerde gisteravond ‘Man Bijt Hond’ en de spelklassieker ‘Lingo’ terug op tv. Met die eerste gooide de zender hoge ogen: er werd met name lovend gereageerd op het programma, waar nauwelijks aan gesleuteld werd. Anders was dat bij Lingo, dat kijkers behoorlijk overdonderde met diverse veranderingen.

Zonder Lucille geen Lingo

Wel trok de eerste aflevering ruim 800.000 kijkers, van wie er een hoop van zich lieten horen op Twitter. Nadat het programma vijf jaar geleden afzwaaide met Lucille Werner als presentatrice, was de eer in de reboot voor Jan Versteegh. Lucille wordt door meerdere kijkers echter nog zeer gemist. Ze hebben heimwee naar haar leuke praatjes en vinden Jan nogal stijfjes presenteren. Dat dé stem van Lingo, JP, wel gebleven is, doet velen wel goed.

Waar is de Lingo-kaart?

Maar niet alleen het presentatiestokje is overgedragen aan iemand anders, ook de spelregels zijn op de schop genomen. Zo is de Lingokaart alleen nog maar te zien in de finale. De deelnemers graaien in de voorrondes nu naar ballen met letters erop in plaats van cijfers. Hier moeten ze dan een puzzelwoord mee zien te ontcijferen voor honderd euro bovenop hun bedrag. Op Twitter laten kijkers weten dat ze de nostalgische Lingokaart gewoon terug willen!

Groooeeenn!

Ook de groene bal heeft een nieuwe betekenis. Wanneer deze wordt getrokken, krijgen de deelnemers tien euro extra. Als alle vier de ballen in het spel uit de grabbelton zijn gehaald, krijgt iedereen in het publiek maar liefst vijftig euro mee naar huis! De verliezers krijgen nu trouwens een paar prachtige Lingo-sokken als troostprijs, die goed in de smaak vallen bij menig twitteraar.

Gemiste kans

Fans van het programma vinden de veranderingen onnodig en ergeren zich aan de gigalange reclames tussendoor (en tijdens het programma, dwars door het beeld heen). Tja, dat was toch anders bij de Publieke Omroep. Al met al vonden veel kijkers het een gemiste kans. Heb jij gekeken en hoe denk jij erover?

Niet zo positief:

Ik zocht naar een X om de banner reclame van Chateau Meiland te sluiten #lingo pic.twitter.com/bTvvO5tkum — Victor Hopman (@vic23) August 26, 2019

Het 10-letterwoord was er natuurlijk al. Maar dat grabbelen naar letters slaat nergens op. De Lingo-kaart moet gewoon terug. En die muziek, te goedkoop. En Jan…, met een knappe kop alleen win je de oorlog niet…, ik mis algehele chemie. Gemiste kansen. #Lingo #SBS6 — Rob van den Broek (@rjlvandenbroek) August 26, 2019

Alle regels zijn veranderd in #Lingo, wat is dit? — Kirsten Keerssemeeckers (@Kirstenschrijft) August 26, 2019

John de mol probeert met oude koeien uit de sloot succes te boeken. Maar als je met een heel slecht variant van het origineel aankomt zetten Dan ben je heel slecht bezig #lingo — JAMAL (@ikkebenjamal) August 26, 2019

Serieus ja? Getallen graaien voortaan alleen in de finale? Was omgekeerd geen beter idee? #Lingo — Roy Koning (@Noedotweets) August 26, 2019

Anderen geven Jan en het programma wél een kans:

Ik ga niet mee met de stroming, dus ik wil toch even benoemen dat ik het Jan Versteegh niet slecht vind doen, ondanks dat ik Lucile een beetje mis. Wie is het eens? #lingo — Kevin (@televisiegozer) August 26, 2019

Complimenten #lingo voor @Jan_Versteegh voor de goede presentatie. Geen egotripperij en geen flauwe grappen á la Ruben Nicolai en Jeroen van Koningsbrugge. 👍👍 — Marja (@MarjaEPC) August 26, 2019

Iedereen gaat los over Jan Versteegh bij #Lingo, en wil dat Lucile Werner er zou staan. Geef deze jongen een kans! — Kevin (@televisiegozer) August 26, 2019

Ik vond het leuk. Heerlijk kneuterig. #lingo — Victor Hopman (@vic23) August 26, 2019