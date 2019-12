Hilarisch: ‘Lingo’-deelnemer Andries haalt uit naar ex-vriendin met zesletterwoord

Andries Tunru deed afgelopen week (weer) mee aan het beroemde spelprogramma ‘Lingo’ en heeft zich daarmee meteen onsterfelijk gemaakt bij de kijkers én online. Andries optreden zal niet snel vergeten worden, omdat hij genadeloos zijn ex belachelijk maakte in de uitzending.

Spellen maar!

De 28-jarige beschreef zijn voormalige partner met een woord van zes letters dat met een K begint. “Mijn ex-vriendin: K-U-T-W-IJ-F.” Het antwoord was fout.

Uit de hand gelopen

Tegenover het AD vertelt Andries dat het een spontane grap was en dat hij nooit had verwacht dat het op Dumpert één miljoen views zou halen. “Ik had wel verwacht dat ik reacties zou krijgen. Van mijn vrienden, van collega’s, maar dat het zó uit de hand zou lopen? Dat had ik echt niet zien aankomen. Het is best overweldigend allemaal.”

Daar gaat je goede band

De Lingo-deelnemer (die in 2013 – nog bij Lucille – al eens de lachers op zijn hand kreeg door ‘alfabet’ te spellen als ‘a-b-c-d-e-f-g’) vertelt verder dat het inderdaad niet goed tussen zijn ex en hem is afgelopen, maar dat ze verder nog contact onderhouden. Althans dat deden ze tot recent… Na de uitzending van vrijdag, die de vrouw in kwestie inmiddels haast wel gezien móet hebben, heeft Andries niets meer van haar vernomen.

Succes voor Lingo-Andries

Andries en zijn broer doen het goed in Lingo en hebben al drie uitzendingen gewonnen. Maar de viral grap levert Tunru meer op dan alleen Lingo-succes. De beste man is – ja, er is een verklaring voor die alertheid – cabaretier en zijn kaartverkoop zit sinds de uitzending mega in de lift. Het programma zelf doet het eveneens goed en is met een tweede seizoen verlengd.

Andries spelt ‘alfabet’ in 2013:

