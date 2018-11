De meeste hondeneigenaren zijn niet vies van een lik in hun gezicht. Toch kun je hier maar beter mee oppassen als je een wond(je) hebt: het speeksel van een hond kan namelijk voor levensgevaarlijke situaties zorgen.

Lees ook

Wandelen in het bos? Pas op dat je hond geen eikels of kastanjes eet

Dat zegt de Belgische Emeritus hoogleraar microbiologie Guy Cornelis in de krant Het Nieuwsblad.

Dodelijke afloop

Cornelis deed onderzoek naar het speeksel van honden bij mensen. Hij trof bij elk hondenras wel besmettingen aan. Volgens de onderzoeker zitten er bepaalde bacteriën in het speeksel van honden die voor de dieren zelf niet gevaarlijk zijn, maar voor mensen wel. Jaarlijks raken er zo’n 24.000 mensen besmet met deze bacterie, soms zelfs met dodelijke afloop. De symptomen zijn vergelijkbaar met een griepje, waardoor een huisarts je niet zo snel naar het ziekenhuis zal sturen.

Amputatie

Cornelis adviseert mensen dan ook om zich nooit te laten likken door een hond. “Zijn speeksel is gevaarlijk en ook zijn huid kan je ziek maken, want daar likt de hond geregeld aan.” Hij verwijst naar een man in Oostenrijk die onlangs een wond op zijn hand liet likken door zijn hond, in de hoop dat het de pijn zou verzachten. Een paar dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Een ander recent voorbeeld deed zich voor in Canada. Een vrouw raakte in coma nadat haar hond een wond op haar been had gelikt. Eenmaal bijgekomen was haar been geamputeerd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle| Beeld: iStock