Lifehack: waarom je je planten soms melk moet geven

‘Melk is goed voor elk’, hoor je het jezelf elke ochtend zeggen aan de ontbijttafel tegen je koters? Vast! Naast dat melk goed is voor jezelf (met name voor je botten) is het zuivelproduct óók nog ‘es goed voor het groen in je huis, je kamerplant: van de Dracaena tot aan de Sansevieria en de Aglaonema. Glaasje, in dit geval: gietertje melk voor je plant? Dat is iets te enthousiast, maar je plant wordt wél blij van een beetje melk.

Melk zit bomvol voedingsstoffen, waaronder eiwitten en calcium. Wat blijkt je planten hebben ook baat bij voedzame stoffen.

Magic Milk

Melk left overs? Gooi laatste scheutje melk niet weg, maar schenk het op een schoteltje. Dip er met een tissue in en dep vervolgens wat op de bladeren. Of stop het laatste beetje in een spuitfles en spuit het over je planten. Leuk klusje voor de kinderen! Zo krijgen ze weer lucht en zien ze er gegarandeerd prachtig uit. Let wel op dat je dit alleen bij harde en groene bladeren doet. En dus niet bij doffe, bruine bladeren. Zó blijven de bladeren schoon, omdat melk ontstoft én ontvet. Deppen en sprayen is the way to go! Vervang een watermoment voor je plant een keer met een zogeheten melkmoment. Wedden dat-ie ervan opbloeit?

Bonuspunten? De melk houdt schimmels tegen. En je kamerplant maar groeien en glimmen. Uitproberen!

