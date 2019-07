Lifehack: waarom je je planten zou moeten trakteren op ijsblokjes

Staat er in ieder hoekje van de kamer een grote groene vriend en heb je ook op elke tafel, kast en in de vensterbank de nodige planten staan? Grote kans dat je dan een gieter in huis hebt, waarmee je eens in de zoveel tijd een plens water over de potgrond giet. Maar wist je dat er een betere manier is?

Begin maar met het inslaan van vormpjes waarmee je ijsblokjes kunt maken, want bevroren water zou hét ding zijn dat je nodig hebt om je planten te voorzien van voeding. Veel planten gaan namelijk niet alleen dood als je ze te weinig water geeft, maar óók als je de aarde te nat maakt en ze als het ware verdrinkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor vetplanten.

Meten is weten

Met ijsblokjes kun je makkelijk meten hoeveel water je je planten geeft. Ze bestaan vaak uit zo’n 15 milliliter water, dus op die manier kun je uitrekenen hoeveel klontjes je bij de aarde moet doen. Deze smelten langzaam, waardoor het water geleidelijk in de pot terecht komt.

Lees ook

Op vakantie? Breng je groene vrienden naar dit heuse plantenhotel

Niet iedereen is voorstander

De één zweert bij deze techniek, de ander houdt het liever bij de good old gieter. Sommige mensen beweren namelijk dat tropische planten niet tegen ijskoud water kunnen. Daarnaast zeggen anderen weer dat het helemaal niet erg is om je planten wat meer water te geven, mits er gaatjes onderin de pot zitten. Afijn, proberen kan altijd, toch?

Op de hoogte blijven van onze artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Apartment Therapy | Beeld: iStock