Lifehack! Zo blijven je kaarsen veel langer branden

Het is weer voorbij, die mooie zomer. Toch brengt de herfst ook een hoop leuke dingen: de blaadjes veranderen in de meest prachtige kleuren en het is eíndelijk tijd om die (geur)kaarsen weer uit de kast te halen. Maar hoe geniet je nu zo lang mogelijk van dit laatste stukje gezelligheid?

Want superzonde natuurlijk, als je pas een paar dagen geleden die ene (ietwat dure) kaars hebt aangestoken en het ding nu al op zijn einde lijkt te zijn. Niet getreurd, met dit trucje blaas je jouw favoriete exemplaar gewoon weer nieuw leven in.

Heet water

Sara Jones Hough heeft namelijk een geweldig trucje om alles te halen uit je favoriete kaars. Wanneer je lont volledig is opgebrand, maar er zeker nog heel wat kaars over is, is dat natuurlijk zonde. Giet daarom heet water in het glas et voilà: je kunt de gesmolten was zo uit de verpakking halen. Doe dit overblijfsel in een nieuwe potje met een andere lont en je kunt weer heel wat uren genieten van de heerlijke geur.

Oliebrander

Wil je echt optimaal profijt hebben van de kaars? Dan raadt Sara aan om de was in een oliebrander te doen. Mocht je nu geen zin hebben in een hoop gedoe (al is het dat niet, trust us), dan kun je ook tussentijds de lont wat korter knippen. Doe dit elke keer voordat je je kaars aansteekt en je hebt veel langer profijt! Het zit namelijk zo: hoe langer je jouw kaars aan hebt staan, hoe langer de lont ook wordt. Dit zorgt er weer voordat je kaars uiteindelijk een stuk sneller op is. Door de lont elke keer wat bij te knippen voorkom je dit én krijg je nooit meer een zwartgeblakerd glas. Win-win!

