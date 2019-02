Lifehack: als je eieren op déze manier bewaart, blijven ze veel langer vers

In de supermarkt zijn ze buiten de koeling te vinden, thuis bewaren ze daarentegen vaak in de ijskast. We hebben het over eieren, maar wat is nou de beste manier om ze zo lang mogelijk vers te houden?

Lees ook: Pindakaas en eieren: prima voor baby’s vanaf vier maanden?

Geklutst tot een omelet, gebakken op een broodje of gekookt door de salade: er gaat niets boven een eitje op z’n tijd. Hoewel (bijna) iedereen wel weet hoe je ze moet bereiden, bestaan er over het bewaren van eieren nog altijd de nodige vragen.

In het doosje

Hoe je ervoor zorgt dat ze het langst vers blijven, bijvoorbeeld. De manier waarop je ze in de koelkast zet, blijkt er een grote invloed op te hebben. Zo kun je het eierrekje in de koelkastdeur beter niet gebruiken. Dit heeft niet alleen te maken met de constante temperatuursverschillen, maar ook met het feit dat eieren sneller uitdrogen wanneer je ze in de open lucht bewaart. Je kunt ze beter in het doosje laten zitten, maar niet voordat je de eieren op de kop erin hebt gezet.

Luchtbel

Op de kop? Jep, je leest het goed. Vaak staan eieren met het puntje naar boven in het doosje, maar ze blijven langer goed als je ze met de bolle kant naar boven draait. Dit heeft te maken met de luchtbel die zich aan die kant van het ei bevindt. Raakt deze beschadigd, dan is het ei binnen no time bedorven. Als je het ei omdraait, neemt de druk in de ‘luchtkamer’ af en gaat het langer mee.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Women’s Health | Beeld: iStock