Dit is waarom je alle lichten in huis aan moet laten tijdens de feestdagen

Als je van huis gaat, is het meer dan logisch als je alle lichten uitdoet in huis. Iets met energiebesparing, zeg maar. Toch is het altijd verstandig om een lampje aan te laten als je niet thuis bent, zéker tijdens de feestdagen.

Lees ook: Handig! De do’s and don’ts van het (kerst)aperitief

Veel mensen zijn rond de kerstdagen buiten de deur te vinden, of dat nu bij vrienden of familie is. Inbrekers maken daar maar al te graag gebruik van, en slaan hun slag dan ook bij mensen die niet thuis (lijken te) zijn.

Utrecht

Ieder jaar opnieuw zien inbrekers hun kans schoon om tijdens de feestdagen hun buit binnen te halen. Niet alleen tijdens Kerstmis, maar ook rond oud en nieuw is het oppassen geblazen, zo meldt het Inboedelverzekering Informatie Centrum. Daarbij wordt Utrecht genoemd als de meest gewilde stad voor dieven; in deze stad ligt de kans op inbraak zo’n 160 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

Vergroot risico

Toch moeten niet alleen inwoners van Utrecht zich aangesproken voelen; ook in de rest van Nederland is de kans op inbraken groot tijdens de feestdagen. Zo is het risico 124 procent groter dan op alle andere dagen van het jaar. Het is daarom verstandig om altijd een lichtje aan te laten wanneer je de deur uitgaat om de indruk te wekken dat je wél thuis bent. Better safe than sorry!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock