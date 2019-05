Zó laat je lichaam weten dat je toe bent aan vakantie

Is jouw vorige vakantie alweer een tijdje geleden en heb je nu ook nog niets in het verschiet? Dan heb je vast enorm veel zin om er weer eens tussenuit te gaan.

Of het nu een verre reis is of een korte stedentrip: soms moét je gewoon even ontsnappen uit de dagelijkse realiteit, en je werk en andere verplichtingen achter je laten. Bovendien kan je fysiek toe zijn aan vakantie en dat laat je lichaam je op bepaalde manieren merken.

1. Je slaapt slecht

Het is vaak één van de eerste tekenen van een burn-out: slecht slapen. Als je hier vaak last van hebt is het misschien een goed idee om een weekje rust te nemen en alles op pauze te zetten. Hoe fijn zou een last minute vakantie zijn op dat moment? Kom maar door!

2. Hoofdpijn

We ervaren allemaal weleens stress en dat is in de wereld waarin we momenteel leven vrij normaal. Het gaat er om hoe je omgaat met de stress. Let wel op dat de pijnsensoren in je hoofd extra gevoelig kunnen zijn als je gestresst bent. Wat mij betreft al genoeg reden om op vakantie te gaan, niet?

3. Je maag wil ook op vakantie

En kan absoluut niet wachten. Ze is dan ook behoorlijk van slag dat die vakantie nu nóg niet geboekt is. Je denkt er misschien niet snel aan, maar stress kan ook een groot effect op je maag hebben. Denk hierbij aan maagkrampen of misselijkheid. Heb je deze klachten, maar weet je niet waar het van komt? Het zou zomaar eens stress kunnen zijn en dan is een weekendje weg voor jou én je maag wel heel fijn.

4. Ziek

Een ander teken waarmee je lichaam laat merken dat het toe is aan vakantie, zou kunnen zijn dat je vaker ziek bent. In dit geval duurt het wat langer voordat je opknapt dan wanneer je juist net terugkomt van die heerlijke vakantie. Je lichaam geeft zo aan dat het tijd is om een stapje terug te nemen, oftewel: het is tijd om even weg te zijn.

5. Zwaar en moe

Niet alleen slaap je slecht, je lichaam voelt ook zwaar en moe aan. Eigenlijk kost zo’n beetje alles je te veel moeite en heb je nergens meer puf voor. Het optillen van je arm is al een hele opgave.

6. Irritatie

Of het nu je collega’s zijn die je afsnauwt, je beste vriendin of je vriend die eigenlijk altijd in de weg loopt; je hoofd kan gewoon even niet meer. Wat nou als die mensen je allemaal eens lekker met rust laten; wát een idee! Dit is een emotioneel gevolg van stress, en een goede break is dan zeker niet overbodig. Iemand een paar vliegtickets over?

7. Eetlust

Het ene moment kan je heel de kast leeg eten, het andere moment heb je al moeite met een cracker naar binnen werken. Ook dit is een teken van je lichaam dat zegt dat het tijd is voor een vakantie. Het kan in dit geval zo zijn dat je het hormonen afgeeft die je eetlust uitzetten of juist zuren vrijgeven die je hongerig maken. Either way is het een teken van stress, dus boek gauw die last minute vliegtickets.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Unsplash