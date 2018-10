Lezersdilemma: ‘Mijn vriend en ik hebben niet dezelfde droom’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 30-jarige Holly, die al jaren droomt van een eigen horecazaak met haar partner. Hij wil dat ook, maar op een héél andere manier.

Holly en haar vriend hebben elkaar leren kennen op de Hogere Hotelschool en sinds de vonk is overgeslagen, sparen de twee voor een eigen horecazaak. Toen zijn oma kwam te overlijden en de kleinkinderen een riante bedrag werd nagelaten, kon het stel hun droom eindelijk verwezenlijken. Ze zijn meteen gaan kijken naar een locatie én hebben iets gevonden: een plek waar Holly totaal niet warm voor loopt, maar haar vriend wél. Wat moet ze doen?

Jenny: Wauw. Als dit al jaren jullie gezamenlijke droom was en hij zegt dan zoiets… dan moet je je misschien afvragen of je met hem je eigen zaak (en je leven) wílt delen. Wat jammer dat hij niet bereid is om samen verder te zoeken naar een pand dat jullie allebei zien zitten!

Marlies: Hij wil gewoon zijn zin doordrukken zo te lezen, niet echt netjes vind ik!

Lenaa: Laat hem eens een plan van aanpak maken. Inclusief hoe het eruit moet gaan zien. Misschien word je dan wel enthousiast.

Adriënne: Wat een domper! Kan hij niet wat beter overleggen? Er zijn toch wel meer pandjes?

Mariska: Misschien word je enthousiast als je ziet hoe het worden kan. Als je het dan nog steeds niks vindt, kan je altijd nog beslissen om het niet te doen. Ik vind het trouwens ook niet echt eerlijk van je vriend om niet eerst iets te zoeken wat jullie allebei aanspreekt. Nu komt het over als ‘wie betaalt, bepaalt…’.

