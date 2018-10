Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 35-jarige Marjolein, die op het gebied van haar carrière niet weet of ze haar droom moet najagen of op safe moet spelen.

Van jong af aan is het de grote droom van Marjolein: voor de klas staan. Toch heeft ze een heel andere carrièrepad gekozen, maar weet ze niet of ze blij is met haar huidige baan. Het salaris is wel riant en dat komt momenteel goed van pas, gezien ze net een appartement heeft gekocht in het centrum van Den Haag. Toch kriebelt het: moet ze blijven doen wat ze doet of zich tóch laten omscholen?

Jenny: Eerst eens een weekje (of twee) vrij nemen en rondvragen of je een soort meeloopstage mag doen op een basisschool in je buurt? Kijken of die droom wel echt zo mooi is als je nu denkt? En als dan blijkt dat het geweldig is, dan weet je wat je te doen staat. En als het niet leuk is kun je het uit je hoofd zetten.

Bianca: Wil je later aan het einde van je leven kunnen zeggen: ik had veel geld en spullen? Of: ik heb gedaan wat mijn hart me heeft ingegeven en ik werd daar heel gelukkig van? En mogelijk kun je ook parttime voor de klas staan en parttime een baan doen in lijn met het werk dat je nu doet?

Charlotte: Je droom najagen! Ik heb een jaar geleden mijn baan opgezegd en ik ben op zoek gegaan naar een parttime baan, zodat ik mijn droom, mijn eigen praktijk, kon najagen. Pas sinds een maand ben ik bezig met mijn eigen praktijk en ik kan dus niet zeggen dat het al storm loopt, maar oooh wat ben ik gelukkig dat ik uit de ratrace ben gestapt en nu mijn hart volgt. Als je 35 bent (ik ben 36), moet je nog ruim 30 jaar werken. Dat is een lange periode! En ook al mocht het toch niet zijn wat je wil: dan ga je weer op zoek naar iets nieuws. Je hebt tijd zat! Go for it, girl!

Yvette: Ik zeg doen, ik ben zelf leerkracht en het is een prachtig beroep. Voor het geld moet je het niet doen, maar als je hart daar ligt, ga ervoor. Denk alleen niet dat het rozengeur en maneschijn is. Ook ik heb te maken met ‘zeurouders’ en andere rompslomp. Maar niet geschoten, altijd mis!

Marleen: Je kan ook in het weekend de specifieke lerarenopleiding volgen… dan moet je nog niet meteen ontslag nemen op je huidige job. Verder denk ik ook dat je echt moet gaan rondkijken in klassen, en praten met leerkrachten, want het lijkt me alsof je alleen maar het negatieve ziet van jou job en dat je een (te?) romantisch beeld hebt van het beroep van leerkracht. Ik weet niet of je het dan lang gaat volhouden, want dat kan ook behoorlijk saai en ondankbaar zijn…

