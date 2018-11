Lezersdilemma: ‘Van advocaat naar huisvrouw?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 36-jarige Barbara, die twijfelt of ze haar carrière als advocaat wil opgeven voor een leven als fulltime huismoeder.

Barbara heeft altijd gezegd dat ze nooit zou willen stoppen met werken, maar sinds ze kinderen heeft denkt ze daar anders over. Haar werk interesseert haar minder en het liefst zou ze meer tijd met haar kinderen doorbrengen om ze te zien opgroeien. Sterker nog, ze kan zich niets leukers fijners voorstellen dan dat. Toch vindt ze het een grote stap en weet ze niet of het verstandig is.

We verzamelden jullie meningen en adviezen over dit dilemma. Wat zou jij doen? Klik hier om mee te praten!

Jenny: Stoppen is niet slim, het gat in je cv is heel vervelend en nadelig als je door omstandigheden een paar jaar later weer aan de slag moet (of wilt). En financiële afhankelijkheid van je man… tja. Maar misschien is drie dagen werken als bedrijfsjurist of zo een optie? Bij een advocatenkantoor nemen ze je met drie dagen werken wellicht niet serieus, maar misschien elders wel?

Dianne: Misschien is het (onbetaald) ouderschapsverlof nog een optie? Dan behoud je wel je contract en bijbehorende uren, maar kan je ook een periode stoppen met werken en valt er geen gat in je cv. Succes met de keuze!

Charlotte: Stoppen! Je leeft maar één keer en als je één deur sluit, opent er een andere. Ik heb ook jarenlang doorgeploeterd en heb in juli 2017 mijn fulltime baan als leidinggevende opgezegd. In december 2017 ben ik gestart bij een ander bedrijf als administratief medewerker (ik werd toch wel een beetje simpel van het thuisblijven) en kan ik werk en privé goed combineren. En daardoor is zelfs de ruimte ontstaan om voor mezelf te beginnen als eigen ondernemer. Op die manier kan ik mijn kennis en kunde nog kwijt, zonder voorbij te gaan aan mijn behoefte om meer thuis te zijn met de kinderen.

Stephanie: Als het kan financieel zou ik stoppen, mocht het toch tegenvallen kan je altijd zelfstandig ondernemer worden en je eigen tijd indelen. En anders komt er heus wel iets anders op je pad. Die papieren blijven altijd geldig wat je studie betreft.

Rose: Misschien een optie om ouderschapsverlof in te zetten? Zo kun je ontdekken waar je blij van wordt en ook het leven zonder werk even ervaren. Persoonlijk zou ik er maling aan hebben of ze je wel of niet serieus nemen als je 3 dagen werkt; werk je voor jezelf of werk je voor wat de omgeving denkt?

Judith: Ga parttimen! Wat kan jou het schelen dat ze je niet meer serieus nemen (en is dat echt wel zo of alleen maar wat jij denkt). Geniet van je kinderen, wees er voor ze, doe waar je gelukkig van wordt. En door wel wat te blijven werken blijf je up to date en heb je geen gat in je cv.

Go for it!

Beeld: iStock