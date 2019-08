8 levenslessen van Martien Meiland die je leven een stuk leuker maken

Komkommertijd is over! Van ‘GTST’ tot ‘Expeditie Robinson’ en ‘Boer Zoekt Vrouw’: het televisieseizoen gaat weer van start en vanavond mogen we ons opmaken voor een gloednieuwe aflevering van ‘Chateau Meiland’. Kun jij ook niet wachten en is Martien jouw ultieme spirit animal? We snappen je. Met deze levenslessen kan het immers ook haast niet anders!

1. Wijn, altijd fijn

Haast niemand is zo druk als Martien en de familie Meiland, met hun volledig volgeboekte B&B-kasteel Chateau Marillaux. Daarom blijft het van levensbelang dat je – ook in jouw drukke leven – je wijnmomenten pakt. Martien en dochter Maxime hebben er zelfs een ‘wij gaan wijnen’-dansje bij bedacht:

En als ze ergens geen wijn hebben? Dan loop je gewoon weg!

View this post on Instagram Gillen!!😂 A post shared by Martien Meiland (@martienmeiland) on Aug 12, 2019 at 10:47am PDT

2. Durf te benoemen hoe k*t iets wel niet is

Dochters Maxime en Montana, partner Erica én huisvriendin Caroline moeten regelmatig aanhoren hoe Martien al puffend ’t hele Chateau bij elkaar schreeuwt wanneer er voor de zoveelste keer iets fout gaat. Regelmatig uit-ie zijn ongenoegen met bekende uitspraken als ‘wat een gezeik!’ en ‘doe niet zo vervelend!’. Kortom: laat al je frustraties lekker gaan! Eruit met die opgekropte woede! Lucht lekker op.

3. Durf te benoemen hoe goééééd iets is

Deze sluit direct aan bij levensles #2, maar dan ’t tegenovergestelde. Hoe vaak hoorde je Martien wel niet héél blij ‘wat goéééééd!’ schreeuwen in Chateau Meiland? Heerlijk was dat! Zorg er dus gewoon voor dat je niet alleen je tegenslagen fel verwoordt, maar óók je blijheid. Wel zo fijn voor je omgeving. Beetje overdreven, maar dan weten ze tenminste wel dat ze ook nog iets goed doen.

4. Weet wanneer je moet stoppen

Zoals we in het eerste seizoen van Chateau Meiland al zagen, werken de Meilandjes door tot ze erbij neer vallen. Toch gaat ook dat soms te ver. Zelfs Martien kapt af en toe even met klussen en ligt lekker bij het zwembad. Toen Erica zijn voorbeeld niet opvolgde, werd-ie dan ook heerlijk boos. Weet wanneer je moet stoppen! Relaxen is van levensbelang.

5. F*ck de publieke opinie

Martien kan beter niet online checken wat mensen allemaal over ‘m schrijven, en datzelfde geldt voor Erica. Iedereen vindt wat van het huwelijk van de openlijk homoseksuele Martien en zijn vrouw. Zelf geven ze helemaal niets om onzinnige meningen want ze zijn gewoon hartstikke gelukkig samen. Platonische partners for life en schijt aan alle ouderwetse huwelijkse conventies. Een instelling waar we allemaal nog van kunnen leren.

6. Pas jezelf niet te veel aan

De taal leren? Ja, euhh, je suis gekke Henkie niet. De Meilandjes blijven gewoon Hollands. Recht voor z’n raap. Die Fransen moeten zich maar gewoon aan hén aanpassen. Oké, oké: onze favoriete realitysterren kunnen echt wel een beetje Frans, maar bovenal blijven ze lekker zichzelf – inclusief allerlei hilarische versprekingen. Ze bewijzen dat het prima is om soms even niet perfectionistisch te zijn.

7. Doe-het(-zo veel mogelijk)-zelf

De verwarming aan? Nee, dat is allemaal veel te duur. Met die instelling ging het bikkelharde gezin hun eerste weken in het ijskoude chateau te lijf. En allerlei dure klusjesmannen inhuren? Nee, gewoon een paar. We doen zoveel mogelijk zelf, zo klonk het. Een goede instelling: zelf lekker hard werken, véél geld besparen en elkaar er doorheen slepen. Al gaat dat doe-het-zelven ook niet altijd even goed…

8. Voor jezelf opkomen

Deins er niet voor terug om op te komen voor je rechten, is de les die je van de familie Meiland kan leren. Toen de oude bewoner van hun chateau naamsverandering eiste, gingen Martien en co. vol in de aanval. Ook al bleken ze later tóch geen gelijk te hebben… Maar goed, soit. Het is niet anders. Ze gingen in ieder geval wel strijdend ten onder en kwamen achteraf met een superslimme naamsverandering. Snel omschakelen, niet achteromkijken en dóór.

