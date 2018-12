Hallo onderkin! Dit zijn de lekkerste oliebollen uit de supermarkt

Stiekem worden er hier en daar al wat oliebollen verorbert, maar als de Sint na 5 december definitief het land heeft verlaten, kunnen we los tot en met Oud en Nieuw. En natuurlijk kun je voor een zak bollen in de rij gaan staan bij een kraam, maar net zo makkelijk scoor je ze in de supermarkt. Maar bij welke keten scoor je nu de lekkerste? Libelle nam de proef op de som en testte de zoete snack van verschillende winkels.

Happen ‘bij’ de baas

De oliebollen die er zijn getest, zijn van de Lidl, Aldi, Albert Heijn, Dirk en Dekamarkt. Als we de redactie mogen geloven waren ze allemaal ‘verrukkelijk’, maar er kon er uiteraard maar één als winnaar uit de bus komen.

Hekkensluiter

Met een ietwat magere 6,1 staan de bollen van Dirk en Dekamarkt (die bij dezelfde bakker vandaan komen) op een gedeelde laatste plaats. Libelle houdt het netjes en omschrijft de zoete snack als een ‘verrassende oliebol’.

Prima cijfers

Beter scoorde de oliebol van de Lidl, die door de redactie als ‘lekker smeuïg’ bestempeld werd en met een 7,1 niet mag klagen. De nummers één en twee zaten enorm dicht bij elkaar, maar toch haalde de ‘vette hap’ van Albert Heijn nét niet de eerste plek in de lijst. De bollen van de ‘Appie’ kregen een 7,5 mede dankzij de ‘lekkere zoete smaak en rijkelijke vulling’.

Succesnummer

En dan, de onbetwiste nummer één (je voelt ‘m al aankomen): de oliebollen van de Aldi. Dankzij een indrukwekkend knapperig korstje en een luchtige bite prijkt er een heuse 7,8 op het scoreformulier. ‘Heerlijk!’, aldus de enthousiaste redactie.