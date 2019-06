Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Leeuw

Je krijgt vandaag een spiegel voorgezet, zodat je gedwongen bent naar jezelf te kijken. Dat vind je absoluut niet leuk, maar dit keer heeft het eens een positieve inslag. Je kunt eindelijk eens geloven dat je er best mag wezen, zoals de mensen om je heen al vaak zeggen. De planeten hebben het in ieder geval goed met je voor. Je ziet jezelf nu objectief, zoals je werkelijk bent en dat bevalt je een stuk beter dan je zelf had gedacht. Het is een flinke oppepper voor je zelfvertrouwen.

Beeld: Sanne Bakker