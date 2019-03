Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Leeuw

Helaas is de kans op bedrog vandaag erg groot. Kijk extra goed uit wanneer je iets moet ondertekenen. Laat een vertrouwenspersoon meekijken. Let ook heel goed op de bonnetjes. In je relatie is je partner heel wispelturig. Denk niet meteen dat het aan jou ligt. Je hebt al een tijdje een conflict met iemand. Je wilt het niet toegeven, maar eigenlijk zit je er nogal mee. Misschien vind je dat jij gelijk hebt en dat de ander dus als eerste naar jou toe moet komen. Zo werkt het echter niet. Misschien is degene die de eerste stap zet, wel het meest volwassen.

Beeld: Sanne Bakker