Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Leeuw

Je bent behoorlijk jaloers. Dat heeft alles te maken met een ex die nog niet uit je systeem is. Erken je gevoelens, anders beperk je jezelf. Er doet een sappige roddel de ronde. Het feit dat jij niets doorvertelt, wordt gewaardeerd. Jij bent van nature enorm betrouwbaar. Op je werk of op school heb je al je zaakjes prima voor elkaar. Dat vooral omdat je een waar organisatietalent bent. Je bent wel heel ijdel. Of je nu een man of een vrouw bent. Je kunt langs geen enkele spiegel lopen zonder even naar jezelf te kijken.

Beeld: Sanne Bakker