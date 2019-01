Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

De druk wordt je bijna te groot. Je stelt veel te hoge eisen aan alle dingen die je doet. Het is dus ook geen wonder dat je bijna uitgeput bent. Mensen waarderen jou ook zonder perfectionistische poespas, hoor. Jouw timing met betrekking tot een financiële deal of op het vlak van onderhandelen is uitstekend. Wanneer je in de verkoop werkzaam bent, kun je een winstgevende dag beleven. Houd je eens bezig met de natuur, of werk lekker in de tuin.