Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Leeuw

Kijk vandaag uit met gloeiende voorwerpen. Het kan zijn dat je je mond brandt aan te hete koffie of thee. Of je draait ergens een peertje uit dat je niet lang genoeg hebt laten afkoelen. Het is dus uitkijken geblazen. Je kunt het ook figuurlijk opvatten. Waag je niet aan al te verhitte discussies, want de kans is groot dat jij aan het kortste eind trekt. Koel blijven is op deze dag niet jouw sterkste kant. Je kunt dat soort zaken dus beter even uitstellen.

Beeld: Sanne Bakker