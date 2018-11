Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Leeuw

Steek eens wat vaker je hand in eigen boezem. Je hebt er nogal een handje van om de schuld bij een ander in de schoenen te schuiven, maar je weet wel beter. Meestal gebeuren dingen door jouw eigen onhandigheid, of door laksheid. Wanneer je dat van jezelf niet wilt accepteren, doe er dan iets aan. Het is een gunstig moment om met iets nieuws te beginnen. Tenminste, als je daar goed op voorbereid bent. Laat je dus goed informeren. Overhaast niets, vandaag! Weet je wel, dat je momenteel de werkelijkheid door een roze bril ziet?

Beeld: Sanne Bakker