Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Leeuw

Het lijkt of je vandaag van alles tegelijk wilt doen. Je hebt daar op zich ook de energie voor. Toch is het verstandiger om de dingen één voor één aan te pakken en af te handelen, omdat je anders op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. Het rare is dat je vandaag zelf het idee hebt erg rationeel te werk te gaan, terwijl anderen je steeds weer teruggeven dat je jezelf te veel door je gevoelens laat leiden. Ga er dan maar van uit dat die anderen gelijk hebben.

Geen Leeuw maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag.

Beeld: Sanne Bakker