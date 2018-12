Zoete wraak: ‘Een man in een sneeuwjack stond door een verrekijker naar haar te kijken’

Sarah slaat het liefst de kerstdagen over om zo snel mogelijk een frisse start te kunnen maken in het nieuwe jaar. Maar of dat wel gaat lukken na deze turbulente eerste kerstdag?

Lees ook: ZIEN: het is kerst in de auto van James Corden

Het windlicht in de vensterbank, gevuld met goud- en crèmekleurige kerstballen, kantelde, viel en spatte met een knal op de vloer uiteen. Twee ballen rolden onder de kast, van de rest bleef niet meer over dan een glinsterend kleed van scherven en splinters. Sarah morste in een reflex een golf thee over haar trui. Ze vloekte en zette de mok op tafel, haar boek gleed van haar schoot. In de hoek van de vensterbank, deels verscholen achter het gordijn, zat Boris. Zijn zwarte staart zwiepte triomfantelijk langs de verwarming, alsof hij tevreden was met de herovering van zijn territorium. Sarah liep naar hem toe, tilde hem op en overzag de schade met een zucht. ‘Dat is niet lief, Boris,’ zei ze, met haar wang tegen zijn vacht. De kat begon te spinnen en Sarah keek door het raam naar de sneeuw. Die viel al dagen onophoudelijk en had de kleuren buiten weggevaagd. Ze hield niet van de winter en zag als een berg op tegen de kerstdagen. Voor het eerst was ze alleen met kerst. Haar ouders woonden te ver weg en de uitnodiging van haar beste vriendin Jane om bij haar en Fred en een bevriend stel aan te schuiven, had ze afgeslagen. Het vijfde wiel aan de wagen ging ze niet zijn, dan liever alleen. Het was inmiddels tien maanden geleden dat Larry uit de kast was gekomen en een punt achter hun relatie had gezet. Hoewel ze begrip had getoond en ze als vrienden uit elkaar waren gegaan, baalde ze van haar leven als vrijgezel. Ze verlangde naar het einde van dit ellendige jaar en was klaar voor een nieuwe start.

”Hij liet zijn blik ongegeneerd langs haar lichaam glijden en was met een zelfvoldane grijns doorgelopen”

‘Au!’ De scherpe nagels van Boris in haar hals maakten een einde aan haar overpeinzingen. Ze zette hem terug op de vensterbank en zag hoe hij met een dikke staart door het raam naar beneden loerde. Toen ze zijn blik volgde, kreeg ze het op slag benauwd. Op de binnenplaats achter het appartementencomplex stond een gezette man in een sneeuwjack door een verrekijker naar haar te kijken. Het was Frank, haar bovenbuurman, politierechercheur, vogelaar en bovenal de meest vasthoudende vent die ze kende. Larry was het huis nog niet uit geweest of Frank had al voor de deur gestaan. Aanvankelijk nam ze zijn geflirt niet serieus. Franks vrouw was pas een jaar geleden overleden en de korte gesprekjes in de hal als ze elkaar tegenkwamen, begonnen tamelijk onschuldig. Pas toen ze elkaar steeds vaker ‘toevallig’ troffen – zelfs bij de sushitent waar ze hem nooit eerder had gezien – kreeg ze argwaan. Sindsdien ging ze hem zoveel mogelijk uit de weg. Maar dat was lastig, want hij scheen exact te weten hoe laat ze de deur uitging en weer thuiskwam. Twee weken geleden had ze hem op de trap voor de voordeur op de man af gevraagd of hij haar in de gaten hield. Tot haar verbazing gaf hij dat toe: ‘Sure thing, sweety. En wees er maar blij om, want er lopen een hoop slechte mensen rond.’ Hij liet zijn blik ongegeneerd langs haar lichaam glijden en was met een zelfvoldane grijns doorgelopen, Sarah met een vies gevoel achterlatend. Ze had overwogen het iemand te vertellen, maar besloot dat niet te doen. Wat was haar verhaal? Dat ze de bovenbuurman, een bijna gepensioneerde politieman, te vaak tegenkwam? Daar zou niemand kwaad in zien.

Dit is een fragment uit de spannende thriller die schrijfster Nathalie Pagie schreef voor de speciale dubbeldikke feestdagen-Flair. Hierin lees je het hele verhaal. Nathalie Pagie schrijft thrillers. Van haar hand verschenen onder meer de bestsellers Rio Grande en IJsengel. Haar nieuwe boek De trip (dat zich afspeelt op Kauai, met het journalistenduo Tara en Diego in de hoofdrol) komt in april uit bij Boekerij. Zie ook nathaliepagie.nl.

Het hele verhaal lees je in Flair 51-52. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock