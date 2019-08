Ge-luk-kig: dít ‘GTST’-personage keert na de zomerstop gewoon weer terug

De zomercliffhanger van ‘GTST’ heeft ons achtergelaten met een hoop vragen. Om maar een paar dingen te noemen: overleeft Amir (Alkan Çöklü) de slag met de honkbalknuppel? Wat is er met Jojo (Stephanie van Eer) aan de hand? En hoe zit het tussen Ludo (Erik de Vogel) en Billy (Lone van Roosendaal)? Zo. Veel. Vragen.

Over een kleine maand keert GTST weer terug op de buis met alweer het dertigste seizoen. Dat betekent dat we (helaas) nog even moeten wachten op de antwoorden, maar eentje kunnen we er in elk geval al beantwoorden: Lana Langeveld (Faye Bezemer) zien we na de zomer weer terug in Meerdijk!

Valentijn

Nadat Valentijn Sanders (Vincent Visser) zijn opwachting maakte in de soap, wilde Lana maar één ding: weg uit Meerdijk. Ze pakte haar spullen en vertrok naar Berlijn om daar een nieuw leven op te bouwen, maar het lijkt erop dat dat niet helemaal gelukt is. Binnenkort zal ze namelijk gewoon weer te zien zijn in GTST. En dan rest natuurlijk de vraag: bloeit er wat moois op tussen Valentijn en Lana?

Examens

Faye, de actrice die de rol van Lana vertolkt, nam tijdelijk afscheid van Goede Tijden, Slechte Tijden in verband met school. Ze had haar tijd hard nodig om haar eindexamens te halen en de vlag mocht gelukkig uit, want dat diploma heeft ze in the pocket.

Eerste beelden

Afgelopen week werd al een kleine snipper informatie bekend over het komende GTST-seizoen. De makers deelden alvast een paar eerste beelden, met Ludo en Billy in de hoofdrol. En die beloven nu al een hoop spanning en sensatie. Kijk zelf maar.

Bron: Libelle.nl | Beeld: RTL