Schrappen maar, die weekendplannen: Netflix is een nieuw Spaans pareltje rijker

Een maand geleden werd het lange wachten eindelijk beloond met een gloednieuw seizoen van ‘La Casa de Papel’. Eén minpuntje: nog geen twee dagen later had je de laatste aflevering er alweer op zitten en viel je in een zwart gat. Onnodig, want Netflix heeft nog veel meer Spaans kijkvoer dat minstens zo spannend is.

Na La Casa de Papel zijn we in de ban geraakt van Spaanse series. Wat dacht je bijvoorbeeld van Élite? Als jij ook geen genoeg kunt krijgen van de taal, goede acteurs én retespannende verhaallijnen, is La Víctima Número Ocho er eentje voor op jouw kijklijst.

Aanslag

In deze serie wordt in Balbao (de hoofdstad van Baskenland) een terroristische aanslag gepleegd. Een busje raast met volle snelheid door de straten en maakt daarbij zeven slachtoffers. De politie heeft al kort daarna een mogelijke dader in het vizier, maar is hij wel de juiste persoon? Een agente gaat op onderzoek uit, maar het blijkt allemaal nog een stuk lastiger dan gedacht…

Lees ook

Nostalgie! ‘Free Willy’ staat op Netflix, dus pak de tissues er maar bij



Niet wachten

Heel anders dus dan La Casa de Papel, maar daarom zeker niet minder boeiend. De serie staat al volledig op Netflix, dus schrap al je plannen maar dit weekend. Popcorn erbij en genieten, maar!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.