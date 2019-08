Als diehard fan van Spaanse series behoort ‘La Casa de Papel’ hoogstwaarschijnlijk wel tot jouw favoriete Netflix-pareltjes. Heb jij het derde seizoen letterlijk verslonden en voldeed het aan al jouw verwachtingen? Dan zal het volgende nieuws je verbazen.

Het heeft even mogen duren totdat het derde seizoen van La Casa de Papel te bingen was, maar eerlijk is eerlijk: het lange wachten is dubbel en dwars beloond. En eigenlijk mogen we maar wat blij zijn dat er überhaupt een derde reeks gekomen is, want het scheelde niet veel of het was bij twee seizoenen gebleven.

Berlin

De makers van de Spaanse serie hadden de verhaallijn in eerste instantie namelijk anders bedacht. We leggen het even uit: in de versie die wij hebben kunnen bingen, was Berlin degene die zich opofferde om de groep te beschermen en vervolgens overleed in de kelders van de Koninklijke Munt. Hij koos hiervoor omdat hij een terminale ziekte bleek te hebben en zijn levenseinde daardoor al nabij was.

Toekomst

Het oorspronkelijke idee was blijkbaar dat niet alleen Berlin, maar álle bendeleden terminaal ziek waren. Waarom? Ze zouden dan toch niets meer te verliezen hebben en de gok willen wagen om met El Profesor samen te werken. Als die verhaallijn door was gegaan, waren er maar twee seizoenen van La Casa de Papel zijn. Maar gelukkig bedachten de makers zich met het oog op de toekomst. Halleluja!

