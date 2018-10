Ein-de-lijk! Dit zijn de eerste beelden van ‘La Casa de Papel’ seizoen 3

De afgelopen maanden doken de geruchten keer op keer op; het derde seizoen van La Casa de Papel zou deze herfst te zien zijn bij Netflix. Het nieuws bleek een hoax en de vraag wanneer het Spaanse avontuur dan wél verder zou gaan, bleef onbeantwoord. Maar éindelijk is er meer info en dit keer wél betrouwbaar.

La Casa de Reünie!

Met een fijne first look-video kondigt Netflix aan dat de productie van seizoen drie van gestart is gegaan. We zien hoe de cast weer bij elkaar komt om voor de allereerste keer het script te lezen. Het is een lekkere mix van bekende koppen. Onder anderen Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo) Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) schieten voorbij.

Niet dood

En wie er mysterieus zit te doen in dat rode pakkie en dat Dali-masker? Berlin! Die is misschien toch niet zo dood als we in eerste instantie dachten.

Nieuwe namen

Hovik Keuchkerian (Bogota), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) en Rodrigo de la Serna (The Engineer) zijn de nieuwe gezichten. Wat hun rol gaat zijn in het derde seizoen van La Casa de Papel? We gaan het zien! Netflix laat weten dat het nieuwe seizoen voor 2019 op de planning staat.

Bron: Superguide | Beeld: Netflix