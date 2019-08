Grote kans dat je het derde seizoen van ‘La Casa de Papel’ nog in hetzelfde weekend als waarin het online kwam, verslonden had. Maar er is een reden om de afleveringen nóg een keer te kijken, want Netflix heeft namelijk twee afleveringen aangepast en opnieuw geüpload. En dat heeft allemaal te maken met een toegevoegd bendelid.

In de twee afleveringen – de zesde en achtste, om precies te zijn – is nu ook voetballer Neymar te zien. Hij maakt zijn opwachting in de serie als monnik, genaamd Joao. “Ik heb mijn droom gerealiseerd door in mijn favoriete serie mee te spelen”, twittert de linksbuiten van Paris Saint-Germain. Hij gebruikt ook de hashtag #nuevofichaje, wat ‘nieuwe aanwinst’ betekent. Daarbij plaatst hij een video, waarin te zien is hoe hij het iconische bendepak draagt en het Dalí-masker af doet.

Verkrachtingszaak

Op 19 juli verscheen het volledige derde seizoen van La Casa de Papel al op Netflix, maar hierin was Neymar niet te zien. De scènes met de voetballer waren geschrapt omdat hij eerder dit jaar werd beschuldigd van verkrachting. Nu de zaak wegens gebrek aan bewijs is geseponeerd, werd besloten de afleveringen met Neymar alsnog toe te voegen.

Seizoen 4

La casa de papel, dat in 2017 debuteerde op de Spaanse zender Antena 3 en vervolgens door de streamingdienst werd bewerkt, is de populairste niet-Engelstalige serie van Netflix. De opnames van de vierde reeks zijn al gestart.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

