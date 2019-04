Fans van ‘La Casa de Papel’, opgelet! Heb jij de eerste twee delen in één weekend gebinged en sta je sindsdien te popelen op nieuwe afleveringen? Dan hebben we goed nieuws voor je, want nu heeft Netflix ein-de-lijk bekendgemaakt wanneer we het derde seizoen kunnen verwachten. Ínclusief nieuwe beelden!

Dat velen niet kunnen wachten tot het nieuwe seizoen van La Casa de Papel, moge duidelijk zijn. Over de derde reeks zijn al een paar snippers info gelekt en er werden zelfs meerdere data genoemd. Die bleken keer op keer tóch niet te kloppen, maar nu weten we wél vanaf wanneer we weer van El Professor en zijn handlangers mogen genieten. Netflix heeft dit keer namelijk zelf een datum onthuld, met alvast een voorproefje van de nieuwe afleveringen.

In de officiële trailer van het derde seizoen van La Casa de Papel is te zien hoe onder meer Tokio geniet in een tropisch oord. “In juli is hun vakantie voorbij”, is te lezen in de gloednieuwe video. Ook is te zien dat de spanning meteen alweer om te snijden is wanneer een hele groep vermomde mensen (El Professor en zijn groep?) met wapens het strand op rennen. Wat wel opmerkelijk is, is dat de iconische pakken en maskers niet te zien zijn in de video. Of die achterwege blijven, zal de tijd moeten leren.

Halverwege juli

Om precies te zijn – pak je agenda er maar vast bij – moet je vrijdag 19 juli met rood omcirkelen. En (thanks, Netflix!) dan kun je meteen dat hele weekend blokken om binnen te blijven en La Casa de Papel te kijken. Nog 109 dagen te gaan!

