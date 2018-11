Dankzij dit kruidenplantje heb je geen last meer van spinnen in huis

Ben jij als de dood voor spinnen en wil je niet het risico lopen dat je in huis zo’n achtpotig beestje tegenkomt? Het neerzetten van een simpel kruidenplantje kan helpen.

Als er iets is waar spinnen een hekel aan hebben, dan is het wel de geur van munt. Uit onderzoek blijkt dat de beestjes de geur niet kunnen verdragen en er het liefst ver vandaan blijven.

Win-win

Heb je ergens een gigantische spin gespot en durf je ‘m niet te vangen? Zet dan een kop verse muntthee. Zet je die in de buurt, dan zal je merken dat het ongedierte al snel de benen neemt. Voorzorgsmaatregelen treffen? Zet dan overal in huis wat muntplanten neer. Zo kun je niet áltijd genieten van een kop verse muntthee, maar heb je bovendien geen last meer van spinnen. Win-win!

Bron: Libelle | Beeld: iStock