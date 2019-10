Bakken kritiek voor rijke zusjes in ‘Steenrijk, Straatarm’

Iedere week weer maakt de nieuwe aflevering van ‘Steenrijk, Straatarm’ een hoop los bij de kijkers thuis. Maar waar de goede daad van Vasco vorige week enkel emotionele en positieve reacties opriep, maken de rijke zusjes in de laatste uitzending vooral boze tongen los.

In Steenrijk, Straatarm is elke week opnieuw te zien hoe een minderbedeeld gezin van leven ruilt met een stel dat niet op de centen hoeft te letten. De nieuwste uitzending draait om de familie Holleman, en de zussen Natasha en Bianca. Op Twitter gaat het voornamelijk over het blonde duo en de reacties pakken helaas niet goed uit voor de meiden.

Dankbaar

Bianca en Natasha wonen in Amsterdam en hebben een eigen bedrijf opgestart met behulp van wat kapitaal van hun vader, waar de twee hem natuurlijk ontzettend dankbaar voor zijn. Dat is niet het enige; alles waar ze blij mee zijn, schrijven ze op. De zussen zijn veel bezig met de planeet en ook gezonde voeding staat hoog op de agenda.

Van 80 naar 1.250 euro

Waar Bianca en Natasha alles kunnen doen en laten wat ze willen, is dat bij de familie Holleman heel anders. Martin heeft zijn baan verloren, waardoor hij en zijn gezin onder bewind staan en de schuldsanering in moeten. Het gezin moet daarom rond zien te komen van 80 euro per week. Tijdens de ruil wordt daar ineens een flinke schep bovenop gedaan; op dat moment hebben ze een weekbudget van maar liefst 1.250 euro.

Nep

Hoewel de zussen zichtbaar geraakt worden wanneer ze naar de voedselbank moeten en laten weten veel respect te hebben voor de familie Holleman, worden ze op Twitter vooral afgebrand. “Hoe nep zijn zij?”, vraagt iemand zich af. Ook vragen meerdere kijkers om een teiltje.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Sorry mensen, maar bij het zien van die 2 meiden, weet ik dat ik hun drankje nooit zal kopen.

Mag ik een teiltje?#steenrijkstraatarm — Ingrid Hendriksdottir (@IngridLJ) October 15, 2019

10 min gezien en kots nou al van die 2 blonde zussen … hoe nep zijn die dan #steenrijkstraatarm — Monique Beekmans (@mobee70) October 16, 2019

geprivilegieerd stelletje heur, if you can dream it you can do it. #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/KO8ahFuv6k — JasperL (@JasperL79953243) October 15, 2019

#steenrijkstraatarm "om dit gezin de opportunity te geven om te voelen dat alles kan, alles limitless". Waar is die emmer? 🤮🤮🤮 — SmokingBV (@SmokingBV) October 15, 2019

Meiden, het is best geoorloofd om soms echt bloedchagerijnig te zijn hoor! Zoveel yippieee kan niet goed zijn toch 🤔 #steenrijkstraatarm — M. (@miireiit) October 15, 2019

Wat is dat voor irritant Engels door t Nederlands heen ? Beetje populair doen #steenrijkstraatarm — QB (@QB_tweet) October 15, 2019

Wat hebben de zusjes betaald voor hun deelname ? #steenrijkstraatarm — Rene v Schijndel (@renevans1964) October 15, 2019

Ik zou ook dankbaar zijn met zoveel gekregen geld 😂😂 #steenrijkstraatarm — pamela (@lekkerzeikenja) October 15, 2019

Het wordt steeds ergerrrrrr #steenrijkstraatarm — Mamamia (@mamamia208) October 15, 2019

Oké die zussen zijn soms wel erg irritant maar ze bedoelen het goed natuurlijk. Hoop ik. #steenrijkstraatarm — TV-kijkert (@ThijsH16) October 15, 2019

Had al buikgriep. Maar nu nog meer #steenrijkstraatarm — Niquita Simone Plasmeijer (@NiquitaSimone) October 15, 2019

Ik kan geen foute tegeltjes wijsheid meer horen van de zusters quote. #steenrijkstraatarm — evi-je-evi (@je_evi) October 15, 2019

Superfoods

Wat de kijkers van Steenrijk, Straatarm bovendien een rare keuze vinden, is dat de zussen de familie Holleman superfoods cadeau doen. “Koop dan wat nuttigs”, klinkt het op Twitter.

Heb je de aflevering gemist en wil je ‘m graag terugkijken? Dat kan hier.

Wat voor baat hebben die mensen bij superfoods?! Koop dan wat nuttigs #steenrijkstraatarm — CHERAY kaassoufleee (@Oxelsnor) October 15, 2019

Da's mooi, de blonde mutsjes hebben de voorraadkast aangevuld met superfood. Daar zullen de hondjes blij mee zijn #steenrijkstraatarm — Esther van der Hoorn (@EsthervanderHoo) October 15, 2019

Tis lief bedoeld, die superfoods. Zullen we maar zeggen. #steenrijkstraatarm — Debora Boomsma (@DeboraBoomsma) October 15, 2019

Koop lekker een blik bruine bonen ofzo ipv quinoa en shit #steenrijkstraatarm — Judith B (@sjudithB) October 15, 2019

Koelkast vol met vogelvoer…… dat zal ze helpen !! #steenrijkstraatarm — Woefdrammer 🐖🐷 (@woefdrammerT) October 15, 2019

Flikker op met je super foods! Koop gewoon eten voor die mensen. Of niets 🙄 #steenrijkstraatarm — busybeeanca.nl (@biancaweeda) October 15, 2019

Bron: RTL Boulevard, Twitter