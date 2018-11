Kijkers hebben bakken kritiek op vrouw uit ‘Help, mijn man is klusser’

Ruim een miljoen mensen keken gisteren naar de honderdste aflevering van ‘Help, mijn man is klusser’, waarin het slecht onderhouden huis van Tiny en haar man Rindert onder handen werd genomen. De nogal lakse houding van Tiny schiet bij veel kijkers in het verkeerde keelgat.

De vrouw des huizes bleek voor alles wel een smoesje te hebben.

Gevaarlijke situatie

De schoonzus van Tiny had presentator John Williams en zijn team een brief geschreven. Het huis waarin Tiny samen met haar man Rindert en dochter wonen, was namelijk toe aan een flinke opknapbeurt. Niet alleen was de stank in het huis niet te harden (woorden van John Williams), er was ook nog eens zoveel achterstallig onderhoud dat er zelfs sprake was van een gaslek. “Wees maar blij dat we hier zijn, anders had je vorige week op apegapen gelegen”, aldus één van de klussers.

Strenge woorden

Tiny gaf aan dat ze na het overlijden van haar vader overspannen was geraakt en simpelweg geen puf meer had om nog iets aan het huis te doen. Voor haar man Rindert, die lange dagen maakt op zijn werk, ging hetzelfde op. Toch lag de schuld volgens Tiny vooral bij Rindert. “Ik hoop dat je snapt waarom ik dit doe. In de hoop dat je nu gaat doorzetten. Voor ons. Want ik ben het behoorlijk zat zo”, sprak ze hem streng toe. Hoewel Rindert braaf zijn fouten toegaf, vertelde hij Tiny dat er toch ook echt bij haar een omslagpunt moest komen: “Ik kan niet alles in mijn eentje gaan doen.”

‘Krijg last van m’n harses’

Als Rindert tijdens de verbouwing zijn vrouw om hulp vraagt, krijgt hij een snauw terug. “Ik kan niet behangen, dat weet je. Krijg last van m’n harses”, aldus een geïrriteerde Tiny. Haar reactie valt bij veel kijkers verkeerd. De vrouw van Rindert had namelijk wél energie om de stallen van de paarden uit te mesten bij haar moeder. “Niet willen werken, maar wel de stallen kunnen uitmesten!”, luidt een van de reacties op Twitter.

Goed gesprek

Ook voor John Williams is de maat op een gegeven moment vol. Hij neemt het koppel mee voor een goed gesprek. Daarin spreekt hij vooral zijn ongenoegen uit over de smoesjes van Tiny. “Je best heb je tot nu toe niet gedaan”, zegt hij. “Je gaat naar de paarden. Die stallen houd je beter bij dan je eigen huis. Daar heb je kracht voor nodig. Een écht geblesseerd iemand kan dat niet”, spreekt hij haar streng toe.

Niet tevreden

Tiny belooft beterschap, maar tijdens de onthulling van hun nieuwe huis kan ze het toch niet laten om nog een keertje uit te halen naar haar man. Want hoewel ze erg blij is met het huis, valt het behang in de gang niet bij haar in de smaak. “Je hebt je laten overhalen. Maar dat is een discussie voor later”, zo belooft ze Rindert. Op Twitter wordt er vol ongeloof gesproken over de houding van Tiny:

Hele woonkamer en hal helemaal opnieuw gemaakt, en toch gelijk over het behang in de hal beginnen 😫#helpmijnmanisklusser — Jeroen Middelkoop (@J_Middelkoop87) November 29, 2018

Pfff…. wat een vrouw…. niet kunnen werken want o.a. last van de schouders. Maar wel gerust stallen kunnen mesten, nee joh dat komt niet op de schouders aan!! Die kerel heeft geen schop onder zn hol nodig, maar zijn vrouw!!! #helpmijnmanisklusser #helpmijnvouwisschoonmaakster — Sanne (@Sanne81999307) November 29, 2018

Ik heb diep, diep, diep medelijden met deze man. Hij verdient een hele lange vakantie en een nieuw, actief, aardig, lekker wijf #hmmik #helpmijnmanisklusser — @Kiekie (@Kiekie_its_me) November 29, 2018

Tini heeft last van haar schouders, vandaar dat ze al 11 jaar niet schoonmaakt….. maar paardenstront kan ze wel scheppen…. #helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/RrsXuuZ38q — Wen (@smiega) November 29, 2018

Bekijk hier de hele aflevering terug, een kort fragment zie je hieronder (let op de subtiele sneer van John aan het einde #lol):

Bron: Libelle | Beeld: Still