Robinson-fans laaiend na ‘slechtste finale ooit’: ‘Deceptie op deceptie’

Na een wekenlange countdown was het gisteravond dan eíndelijk zo ver: de finale van de twintigste reeks ‘Expeditie Robinson’. Maar dit jaar geen enthousiaste reacties voor de makers van het programma… #spoilersahead

‘De slechtste finale ooit’

Na een seizoen lang klagen mag het géén verrassing zijn dat ook de allerlaatste aflevering kan rekenen op bakken kritiek. Woedende kijkers beschrijven de finale op sociale media een anticlimax. Twitter loopt bijna over van kokende reacties. “Slechtste finale ooit”, klinkt het massaal in de comments. Over één ding is gelukkig wel bijna iedereen het eens: Hugo Kennis is de terechte winnaar. Maar die finale, die klopte dus van geen kanten…

Na weken puur bondjes, vals spelen en sterke spelers eruit laten gaan, nog n schepje erbovenop met een vernederende finaleproef. Chapeau #ExpeditieRobinson Gelukkig terechte winnaar. Volgend jaar andere setting, anders was dit het laatste seizoen dat ik keek. En ben niet de enige — Thieu (@Thieu87651774) December 16, 2019

Eerdere seizoenen zat ik op het puntje van m’n stoel de finaleproef te kijken. Dit jaar lag ik náást mijn stoel. Van het lachen. Wat een aanfluiting dit. #ExpeditieRobinson — Jennifer 🐧🏳️‍🌈 (@pinkpoppy91) December 16, 2019

Super dat Hugo gewonnen heeft, maar die finale was wel een aanfluiting. #balletjes #ExpeditieRobinson — Mjoch (@Mjoch) December 16, 2019

#ExpeditieRobinson Het was een mooi seizoen, maar de finale was voor mij toch een anti-climax.

Trage show die tot in den treuren uitgemolken wordt en een finale-proef om te huilen. Een "ik ben de snelste, de slimste, de sterkste, de Robinson 2019…. Maar mijn ballen zijn op" 😩 — Frank de Jong (@BabbelFrank) December 15, 2019

Ik heb nog nooit zo’n teleurstellende finale gezien #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/58iAGDLDuq — Rianne (@riri_21286) December 15, 2019

Waarom die haat?

Wat is er in hemelsnaam gebeurd waardoor iedereen zo loopt ze klagen? Nou, dat zat ‘m natuurlijk weer in de extreem lange live-uitzending met twintig reclameblokken tussendoor. En volgens de kijkers viel de finaleproef ook enorm tegen. Hugo die op een gegeven moment geen speelmunitie meer heeft (terwijl dit in andere seizoenen gewoon werd aangevuld), Shary-An die na twee uur puzzelen uit het spel werd gehaald en Hugo die uiteindelijk wint nadat ook Eva Cleven haar laatste schot tijdens een shoot-out mist. Anticlimax it was.

In ieder geval de terechte winnaar bij #ExpeditieRobinson, maar wel deceptie op deceptie:

– "Oh we gaan aan shoot-out doen. Aju Shary-An"

– "Het is kutweer, dus morgen verder"

– "We doen nu 42 balletjes, wie raakt wint" (waarom gelimiteerd?)

– "Eva, als jij mist dan wint Hugo" pic.twitter.com/Fs7XNzBeHm — Stephan Nagel (@nagel85) December 15, 2019

Daar kun je dan een heel jaar lang over nadenken en dan kom je met zo’n flut opzet in de finale. Bijna zo treurig dat het knap is. #ExpeditieRobinson — Dirk (@zelf_Dirk) December 15, 2019

We zijn straks allemaal winnaars, want over 15 minuten hebben we het slechtste seizoen Expeditie Robinson overleefd. Applaus voor jezelf #ExpeditieRobinson — FWS (@FWS75291545) December 15, 2019

Deze finale? Wat een kut finale… shary die zomaar moet stoppen… Hugo die wint omdat niemand raakt… Hij is dus de winnaar omdat hij een halve proef won… Hugo verdiende te winnen maar niet op deze manier SLECHTSTE SEIZOEN OOIT! #ExpeditieRobinson — Luca Nieboer (@LucaNieboer) December 15, 2019

Alles goed doen, 32 dagen overleven en keihard bikkelen. En dan je finale moeten staken omdat:.. “je balletjes op zijn”. Welke sneue loser bedenkt zo’n element in een finale? #ExpeditieRobinson — Jeroen (@Widebeens) December 15, 2019

Tja, deze zit er voorlopig nog niet in #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/dPCZBJlzM5 — Thieu (@Thieu87651774) December 16, 2019

Voice over -slecht

Kay ipv Dennis- erg jammer

Vele Reclames -irritant

Finale uitzending – uitgemolken

Finaleproef- belachelijk! #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/ONv5FCwmq2 — Maris (@maristwit70) December 15, 2019

Seizoen vol kritiek

Het mag zeker niet als een verrassing komen dat deze fans nog steeds én opnieuw woedend zijn. Dit seizoen kreeg al de nodige kritiek te verwerken. Meerdere keren klommen woedende fans op de barricade. Met valse proeven, rekensommen die niet kloppen, ‘echte’ Robinsons die geen kans maken én een mega-blunder waardoor de finalisten te vroeg bekend waren… hebben de kijkers nog een punt ook!

