Van ‘sexy’ in the city naar ‘hot’ in the wild: Kristin Davis is terug in heerlijke Netflix-kerstfilm

Het is een tijdje stil geweest rondom Kristin Davis, bij het grote publiek voornamelijk bekend als Charlotte uit de briljante serie ‘Sex and the City’. Maar de brunette is terug, en hoe. Samen met Hollywood hunk Rob Lowe (nog steeds knap, die vent – niet te doen) steelt ze de show in Holiday in the Wild, de nieuwe kerstfilm van Netflix die zich afspeelt in het prachtige Afrika.

Alleen op ‘huwelijksreis’

In Holiday in the Wild wordt Kate vlak voor haar tweede huwelijksreis vlak voor de de feestdagen door haar man verlaten. Ze besluit tóch het vliegtuig in te stappen. De reis was toch al betaald en tja, die ellende kun je misschien wel beter ver weg van alles en iedereen verwerken dan thuis, toch? Ze vertrekt naar Zambia voor een superdeluxe safari, maar dan besluit haar ietwat arrogante piloot Derek plots een kleine omweg te maken.

Verliefd

Hij blijkt zich in te zetten voor de olifanten, die hij probeert te redden van stropers. Kate aanschouwt hoe Derek een babyolifant wiens moeder gedood is redt. Samen brengen ze het dier naar een plaatselijk olifantenreservaat, waar Kate besluit te helpen met het verzorgen van het dier en daarom haar vakantie verlengt tot na de kerstdagen. Ze wordt verliefd op het land, de olifanten en – we doen een wilde gok – ook op de knappe Derek. En dan moet ze kiezen: gaat ze terug naar haar leven in New York, of blijft ze in het magisch mooie Afrika?

‘Out of Africa’, maar dan lekker luchtig

Van de trailer krijgen we er al helemaal zin in: een beetje Out of Africa, maar dan de luchtigere variant (die waarschijnlijk géén zeven Oscars gaat winnen, but who cares). En hoe leuk is het dat een kerstfilm zich eens niet in de kou en sneeuw afspeelt? Héérlijk, laat die feestdagen maar komen! Leuk feitje: Kristin speelt in de film de onwetende luxepoes en Rob de expert, maar in het echte leven zet juist zij zich al jarenlang in voor het welzijn van olifanten. Tof!

‘Holiday in the Wild’ verschijnt al op 1 november op Netflix. Bekijk hieronder de o zo fijne trailer:

